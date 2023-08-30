В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили

Рестораторы Днепра вместе с коллегами из других городов Украины установили новый гастрономический национальный рекорд.

Детали рассказала ресторатор Елена Булах.

Во время кулинарного марафона вместе с коллегами из Киева, Ровно, Борислава днепровские кулинары приготовили 164 аутентичных блюда украинской кухни. Таким образом, повара установили новый национальный рекорд.

Готовили в один день и в четырех разных городах Украины. Ни одно блюдо не повторилось и было уникальным.

Рестораторы отметили, что хотели напомнить украинцам о том, что нужно гордиться подлинными национальными делами. А кулинары будут прилагать усилия, чтобы сберечь традиции и радовать других, готовя для них.

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