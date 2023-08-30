Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили

Сегодня 11:06
просмотров

Рестораторы Днепра вместе с коллегами из других городов Украины установили новый гастрономический национальный рекорд.

Новости Днепра про В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили

Детали рассказала ресторатор Елена Булах.

Во время кулинарного марафона вместе с коллегами из Киева, Ровно, Борислава днепровские кулинары приготовили 164 аутентичных блюда украинской кухни. Таким образом, повара установили новый национальный рекорд.

Готовили в один день и в четырех разных городах Украины. Ни одно блюдо не повторилось и было уникальным.

Рестораторы отметили, что хотели напомнить украинцам о том, что нужно гордиться подлинными национальными делами. А кулинары будут прилагать усилия, чтобы сберечь традиции и радовать других, готовя для них.

Новости Днепра про В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовили

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовилиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре установили новый гастрономический рекорд Украины: что готовилиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 11:51
Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре

Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре был…

В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе
Новости Днепра
Сегодня 10:25
В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе

В Днепре вынесли приговор виновнику смертельного ДТП.

В Днепре патрульный застрелил мужчину: стала известна личность погибшего
Новости Днепра
Сегодня 07:24
В Днепре патрульный застрелил мужчину: стала известна личность погибшего

Вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба.

В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго
Новости Днепра
Вчера 21:56
В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго

В Днепре сузят дорогу на Донецком шоссе.

Последние новости

Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре
Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре

Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре был застрелен мужчина. Позже оказалось, что это сделал инспектор патрульной полиции.

Сегодня 11:51
0
просмотров
В Днепре сын нанес матери 250 ножевых ранений и отрезал пальцы: как его наказали
В Днепре сын нанес матери 250 ножевых ранений и отрезал пальцы: как его наказали

Мужчина не раскаялся в содеянном.

Сегодня 10:40
3
просмотров
В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе
В Днепре спустя 10 месяцев вынесли приговор водителю, совершившему смертельное ДТП на Победе

В Днепре вынесли приговор виновнику смертельного ДТП.

Сегодня 10:25
2
просмотров
В Днепропетровской области сын украл с карточек матери почти 300 тыс. грн
В Днепропетровской области сын украл с карточек матери почти 300 тыс. грн

Мужчина воровал деньги в течение двух месяцев.

Сегодня 10:00
4
просмотров
В Кривом Роге из реки достали утопленника
В Кривом Роге из реки достали утопленника

Личность мужчины устанавливают.

Сегодня 09:30
5
просмотров
Ночью россияне атаковали Украину 28 ракетами и 16 дронами: Залужный рассказал, сколько целей уничтожила ПВО
Ночью россияне атаковали Украину 28 ракетами и 16 дронами: Залужный рассказал, сколько целей уничтожила ПВО

Враг снова нанес массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Сегодня 09:00
3
просмотров
В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь
В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь

Календарь магнитных бурь в сентябре-2023.

Сегодня 08:33
5
просмотров
В бою против российских оккупантов погиб солдат ВСУ с Днепропетровщины: светлая память
В бою против российских оккупантов погиб солдат ВСУ с Днепропетровщины: светлая память

Вечная слава Герою!

Сегодня 08:00
3
просмотров
В Днепре патрульный застрелил мужчину: стала известна личность погибшего
В Днепре патрульный застрелил мужчину: стала известна личность погибшего

Вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба.

Сегодня 07:24
9
просмотров
С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)
С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)

Заряжайте все!

Сегодня 06:45
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх