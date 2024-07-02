В Днепре установили личность женщины, которую нашли спасатели под завалами изуродованной от ракетной атаки многоэтажки

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Напомним, количество погибших в результате вражеской атаки по городу в пятницу 28 июня увеличилось. Тело женщины нашли этой ночью под завалами на уровне 7 этажа разбитого в результате ракетного удара жилого здания.
С помощью ДНК-анализатора следователи идентифицировали тело второй женщины, обнаруженной во время поисковых работ в разрушенном российской ракетой доме, — сообщили в публикации.
Погибшей оказалась 30-летняя местная жительница.
В пятницу 28 июня вечером враг атаковал Днепр ракетами, в результате чего была серьезно повреждена девятиэтажка.В одном из подъездов полностью разрушены с 8 по 11 этажи, повреждены 11 автомобилей. Тело первой погибшей обнаружили в тот же день, личность установлена 29 июня – 76-летняя женщина. Известно, что поисково-спасательные работы продолжались днем и ночью, по состоянию на 30 июня чрезвычайники разобрали завалы до 7 этажа, на тот момент людей не нашли.
Сейчас известно о 2 погибших и 12 пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок, 2 человека спасли.
Как сообщают правоохранители, на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, под завалами может находиться еще один человек.
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