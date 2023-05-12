В Днепре ушла из жизни директор одной из школ

Нина Николаевна Романенко была директором Специализированной школы №7 с углубленным изучением иностранных языков. Печальное известие сообщили ее коллеги на странице школы на Facebook.
С глубокой грустью сообщаем, что ушел из жизни человек прекрасной души, открытого и доброго сердца – директор школы Нина Николаевна Романенко. Нина Николаевна никогда не шла перед трудностями, сплачивала коллектив и нацеливала его на продвижение вперед, — говорится в сообщении.
По словам коллег, Нина Николаевна была тем руководителем, который никогда не жадничал на доброе слово, поддержку, не жалел ни сил, ни времени, чтобы воплотить задуманное.
Бывшие ученики и их родители отмечают, что Нина Николаевна была профессионалом, ценила людей и любила своих питомцев.
Это большое горе для нашей семьи. Этот человек поверил, поддержал и дал путь к жизни моему старшему сыну, от которого в то время все отказались и не верили в него. Сейчас он кадровый офицер ВСУ, кавалер многих орденов и наград. Мы всегда будем помнить Нину Николаевну как родного светлого чистого человека, который за свою школу заботился может больше, чем за свою собственную семью. Царство небесное этой святой женщине. Образование Днепра осиротело с ее потерей, — пишет днепрянка Юлия.
Светлая память.
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