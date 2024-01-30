В Днепре ушел из жизни известный музыкант и яхтсмен

Печальное известие появилось на Facebook-странице Юрия Сердюка.
R.I.P 17.02.1951 — 30.01.2024 — указано в сообщении.
О причинах смерти и дате и месте захоронения пока ничего не известно.
Юрий Иванович Сердюк в прошлом – художественный руководитель областной филармонии, главный дирижер симфонического оркестра. Юрий Сердюк четыре года назад возглавлял молодежный эстрадно-симфонический оркестр города.
Кроме музыки, Юрий активно занимался парусным спортом, был известным в городе яхтсменом и тренером.
Друзья и коллеги оставляют в комментариях теплые слова и делятся воспоминаниями о Юрии.
Ужасная новость. Недавно общались, сотрудничали с изданием нотных произведений. Положительный и талантливый человек. Просто нет слов. Светлая память!
Светлая память! Яхтсмен-музыкант-тренер.
Светлая память. Мир потерял замечательного человека, талантливого дирижера и хорошего тренера. Соболезнование родным и приятным воспоминаниям всем, кто его знал.
Светлая память Юрию. Скучаем вместе с вами. Люся, Алексей, примите наши соболезнования.
Светлая, Вечная память Сердюку Юрию Ивановичу – искреннему человеку, выдающемуся музыканту, талантливому дирижеру и основателю первого в Днепре камерного оркестра. Соболезнование семье!
Юрию было 72 года.
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