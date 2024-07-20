В Днепре ушел из жизни доцент исторического факультета ДНУ Михаил Руднев

В Днепре ушел из жизни преподаватель ДНУ, доцент истфака Михаил Руднев.
Ему было 57 лет. 27 из них он работал на историческом факультете ДНУ.
Родился М. А. Руднев в г. Бердянск, в 1984-1991 гг. (с перерывом на службу в армии) обучался на историческом факультете Днепропетровского государственного университета, а с 1991 по 1994 гг. обучался в аспирантуре при кафедре историографии и источниковедения. С 1995 о 2022 работал на историческом факультете преподавал целый ряд историографических и документоведческих курсов, — сказано в сообщении исторического факультета в соцсетях.
Редакция выражает искренние соболезнования близким и родным покойного.
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