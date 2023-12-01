В Днепре ураганный ветер сорвал с крыши пятиэтажки шифер (ФОТО)

На днях в Днепре ураганный ветер сорвал с крыши пятиэтажки шифер. Случилось это на улице Осенней.
Об этом сообщили днепряне в Facebook.
По ул. Осенняя рядом с домом №5. Жители, обратите, пожалуйста, внимание. Ветер сорвал шифер, – говорится в сообщении.
Позже в комментариях под постом жильцы дома отметили, что крышу отремонтировали.
Отметим, что сегодня в Днепре также прогнозируют сильный ветер. Местами порывы достигнут 15-20 м/с. Будьте осторожны!
Читайте также:
Автор:
В Днепре более 40 лет назад было несколько детских площадок…
Поселок в окрестностях Днепра без воды.
Министерство здравоохранения вернуло лицензию больнице Руднева в Днепре.
Сегодня утром в Днепре произошло чрезвычайное происшествие.
В Днепре более 40 лет назад было несколько детских площадок – деревянных-городков. Находились они в разных частях города, а объединяло их то, что они сразу становились центром игр детей в парках и скверах.
Поселок в окрестностях Днепра без воды.
В Никополе подросток загремел в больницу, потому что перепил энергетиков.
Министерство здравоохранения вернуло лицензию больнице Руднева в Днепре.
Сегодня утром в Днепре произошло чрезвычайное происшествие.
Без паники!
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Иногда ссоры с близкими людьми толкают нас на необдуманные действия.
Ночь на Днепропетровщине снова была тревожной.
Берегите себя!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!