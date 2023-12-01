В Днепре ураганный ветер сорвал с крыши пятиэтажки шифер (ФОТО)

Непогода продолжает бушевать.

На днях в Днепре ураганный ветер сорвал с крыши пятиэтажки шифер. Случилось это на улице Осенней.

Об этом сообщили днепряне в Facebook.

По ул. Осенняя рядом с домом №5. Жители, обратите, пожалуйста, внимание. Ветер сорвал шифер, – говорится в сообщении.

Позже в комментариях под постом жильцы дома отметили, что крышу отремонтировали.

Отметим, что сегодня в Днепре также прогнозируют сильный ветер. Местами порывы достигнут 15-20 м/с. Будьте осторожны!

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