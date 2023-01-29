В Днепре умер известный педагог и биохимик

27 января на 77 году скончался доктор биологических наук, профессор кафедры биохимии медицинской и фармацевтической химии Днепровского медицинского университета Александр Захарович Бразалук.
Об этом сообщает Днепровский государственный медицинский университет.
Александр Бразалук родился 16 сентября 1946 в селе Аулы Криничанского района Днепропетровской области в семье рабочих. После окончания школы работал на Днепродзержинском металлургическом заводе, а в 1965–1968 гг. проходил службу в Советской Армии, а с 1968 по 1974 г. учился в Днепропетровском медицинском институте.
В 1978 г. окончил аспирантуру по специальности «Биохимия» и в 1980 г. успешно защитил кандидатскую, а в 1997 г. докторскую диссертацию «Состояние липидов, белков и обмен кальция в скелетных мышцах при нарушении нейротрофического контроля».
В течение 17 лет Александр Захарович возглавлял кафедру биохимии, медицинской и общей химии Днепровской медицинской академии. Он автор 346 научных публикаций (среди них 81 – зарубежная), 17 учебно-методических пособий. Под его научным руководством защищена одна докторская и 12 кандидатских диссертаций.
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