В Днепре умер 3-летний мальчик: медики обнаружили ушиб на лбу и устаревший синяк в области паха

В четверг, 30 марта, около 20:20 на линию "102" позвонил медработник. Он сообщил, что в одной из квартир на улице Айдаровской умер 3-летний мальчик.

Правоохранители оперативно выехали на вызов.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что на теле малыша обнаружили ушиб на лбу и устаревший синяк в области паха.

Сожитель матери ребенка объяснил, что мальчик якобы во время игры случайно ударился головой о дверь. После этого он лег на диван и стал есть печенье. Через некоторое время ребенок начал задыхаться.

В настоящее время идет проверка. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 5-летняя девочка выпала с 5 этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

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