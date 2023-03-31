В Днепре умер 3-летний мальчик: медики обнаружили ушиб на лбу и устаревший синяк в области паха

Правоохранители оперативно выехали на вызов.
Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что на теле малыша обнаружили ушиб на лбу и устаревший синяк в области паха.
Сожитель матери ребенка объяснил, что мальчик якобы во время игры случайно ударился головой о дверь. После этого он лег на диван и стал есть печенье. Через некоторое время ребенок начал задыхаться.
В настоящее время идет проверка. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 5-летняя девочка выпала с 5 этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
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