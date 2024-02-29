В Днепре угрожали взорвать университет: детали

В среду, 28 февраля, неизвестные сообщили о минировании Днепровского национального университета.
Об этом рассказали в Днепровском городском совете.
Правоохранители обследовали здание, никаких взрывчатых предметов они не нашли. Информация о минировании не подтвердилась.
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра обнаружили на огороде боевую часть ракеты. Также мы сообщали, что в Днепре в клумбе нашли хвостовик противотанковой гранаты: комментарий полиции.
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