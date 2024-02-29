В Днепре угрожали взорвать университет: детали

Правоохранители обследовали здание, никаких взрывчатых предметов они не нашли. Информация о минировании не подтвердилась.

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

В среду, 28 февраля, неизвестные сообщили о минировании Днепровского национального университета.

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