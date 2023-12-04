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В Днепре угрожали взорвать две гимназии: что известно

Сегодня 08:29
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"Минеры" снова активизировались...

Новости Днепра про В Днепре угрожали взорвать две гимназии: что известно

В воскресенье, 3 декабря, в Днепре неизвестные угрожали взорвать две гимназии – №93 и №33. Письма о минировании поступили на электронную почту этих заведений.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители обследовали учебные заведения, никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните “101” или “102”!

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