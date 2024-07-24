В Днепре у жителей дома на Сечевых Стрельцов уже более 10 дней нет газа: в чем дело

В Днепре жители дома по улице Сечевых Стрельцов более 10 дней живут без газоснабжения.

О причинах сообщили в Днепровском филиале «Газсети».

С 8 по 12 июля 2024 в многоквартирном доме по ул. Сечевых Стрельцов, 86 специалистами выполнялись запланированные ремонтные работы по системе газоснабжения.

Как пояснили в компании, о выполнении работ и временном ограничении распределения газа жильцы дома были предупреждены через официальный сайт ГФ «Газсети», страницу в Фейсбуке, а также местные СМИ. Дополнительно специалисты компании размещали соответствующие объявления на подъездах или информационных досках возле них.

Также отдельным письмом о ремонтных работах был проинформирован также управляющий домом по данному адресу.

Ремонтные работы были завершены в установленные сроки, после чего техническим персоналом был начат процесс подготовки к восстановлению газоснабжения. Впрочем, чтобы пустить газ в дом, работники должны осмотреть газовые сети в каждой из квартир.

На 24 июля в 14 квартирах в доме этого сделать не удалось.