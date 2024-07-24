В Днепре у жителей дома на Сечевых Стрельцов уже более 10 дней нет газа: в чем дело

О причинах сообщили в Днепровском филиале «Газсети».
С 8 по 12 июля 2024 в многоквартирном доме по ул. Сечевых Стрельцов, 86 специалистами выполнялись запланированные ремонтные работы по системе газоснабжения.
Как пояснили в компании, о выполнении работ и временном ограничении распределения газа жильцы дома были предупреждены через официальный сайт ГФ «Газсети», страницу в Фейсбуке, а также местные СМИ. Дополнительно специалисты компании размещали соответствующие объявления на подъездах или информационных досках возле них.
Также отдельным письмом о ремонтных работах был проинформирован также управляющий домом по данному адресу.
Ремонтные работы были завершены в установленные сроки, после чего техническим персоналом был начат процесс подготовки к восстановлению газоснабжения. Впрочем, чтобы пустить газ в дом, работники должны осмотреть газовые сети в каждой из квартир.
На 24 июля в 14 квартирах в доме этого сделать не удалось.
Исходя из вышеприведенного, газоснабжение дома будет возобновлено после предоставления допуска слесарям Днепровского филиала «Газсети» в каждую квартиру, — сообщают в Днепровском «Газсетях».
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