В Днепре у пассажира такси случился приступ эпилепсии посреди дороги: видео спасения

В Днепре полицейские помогли мужчине, у которого случился эпилептический припадок.

Как рассказали в пресс-службе полиции, в Днепре офицер Песчанской общины помог мужчине, у которого начался эпилептический припадок.

Полицейский Артем ехал по делам в Днепр, когда увидел, как за перекрестком суетится таксист возле своего авто. Он размахивал руками и звал на помощь. Правоохранитель решил проверить, что произошло.

Как оказалось, у пассажира во время движения произошел эпилептический приступ. Таксист вызвал скорую, а полицейский оказал первую медицинскую помощь. Он зафиксировал мужчину и освободил его дыхательные пути, чтобы тот не задохнулся.

Больного потом передали врачам, сейчас с ним все хорошо.

Полиция показала видео момента спасения.

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