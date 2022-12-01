В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Так, без воды остались жители:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 1 декабря, в Днепре некоторые жители остались без воды из-за отключения света.

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