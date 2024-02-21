В Днепре у маршрутки во время движения отпало колесо (ВИДЕО)

К счастью, никто не пострадал.

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент — у маршрутки №141 во время движения отпало колесо.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный. Война».

Отмечается, что транспорт двигался по улице Панаса Мирного — как вдруг колесо отлетело.

К счастью, ни пассажиры, ни водитель не пострадали. А вот маршрутка на некоторое время сошла с маршрута.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре у Daewoo во время движения оторвалось колесо (ВИДЕО).

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