В Днепре у маршрутки во время движения отпало колесо (ВИДЕО)

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент — у маршрутки №141 во время движения отпало колесо.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный. Война».
Отмечается, что транспорт двигался по улице Панаса Мирного — как вдруг колесо отлетело.
К счастью, ни пассажиры, ни водитель не пострадали. А вот маршрутка на некоторое время сошла с маршрута.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре у Daewoo во время движения оторвалось колесо (ВИДЕО).
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