В Днепре у дороги разлился голубой источник

Фотографии голубой лужи публикуют в соцсетях днепряне. Отмечается, что разлилась неизвестная жидкость вблизи металлургического завода. Вола пробилась из под канализационного люка и вылилась на несколько метров вдоль дороги.
Пока неизвестно, что это за жидкость и вредна ли для окружающей среды и людей.
Напомним, раньше мы рассказывали, какой радиационный фон в Днепропетровской области 24 октября.
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