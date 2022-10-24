В Днепре у дороги разлился голубой источник

В Днепре заметили странный голубой ручей возле металлургического завода.

Фотографии голубой лужи публикуют в соцсетях днепряне. Отмечается, что разлилась неизвестная жидкость вблизи металлургического завода. Вола пробилась из под канализационного люка и вылилась на несколько метров вдоль дороги.

Пока неизвестно, что это за жидкость и вредна ли для окружающей среды и людей.

Напомним, раньше мы рассказывали, какой радиационный фон в Днепропетровской области 24 октября.

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