В Днепре у Daewoo во время движения оторвалось колесо (ВИДЕО)

Инцидент произошел сегодня утром на Слобожанском проспекте.

В Днепре у Daewoo во время движения оторвалось колесо, оно покатилось по проезжей части в сторону тротуара, где задело припаркованный автомобиль.

Видео опубликовали днепряне в соцсети.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Водитель Daewoo, несмотря на оторванное колесо, справился с управлением и припарковал автомобиль.

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