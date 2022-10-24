В Днепре цена сала взлетела до небес: сколько стоит продукт

За последние несколько месяцев в Днепре существенно подорожало сало. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Еще в июле по их данным, кило продукта обходилось в 124 грн. Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоит сало в магазинах и на рынках Днепра.

На рынках Днепра сало продают по 300 грн, а почеревок – по 350 грн за кило, что довольно дорого. Продавцы объясняют такие цены подорожанием бензина, кормов и тем, что домохозяйства в селах стали меньше заводить свиней на убой.

В магазинах цены на украинский продукт мало отличаются от тех, что на рынке. За кило сала просят минимум 247 грн. Чтобы купить его по такой цене придется побегать, не в каждом магазине сети продается такое дешевое сало.

Есть чуть дороже – по 295 грн. Его на прилавках больше и по такой стоимости покупатель может выбрать продукт двух разных производителей.

Еще больший выбор сала в магазине, где его продают по цене от 340 до 380 грн за кило.

Но попадаются в магазинах и «эксклюзивные» варианты продукта по очень дорогой цене. Так, за сало со специями и нарезанное тонкими слайсами могут попросить порядка 600 грн за кило.

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