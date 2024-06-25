В Днепре три дельца обустроили собственные заведения казино в арендованных помещениях

В Днепре обнаружили три незаконных игорных заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Заведения казино были обустроены в арендованных нежилых помещениях, а работали в закрытом режиме в нескольких районах города.

Работники криминальной полиции провели обыски и изъяли доказательства незаконной деятельности: компьютерную технику, игровые автоматы, мобильные телефоны, банковские карты, черные записи.

Трем «бизнесменам» правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по части 1 статьи 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр).

Напомним, сегодня мы писали, что житель Днепра с автоматом в руках разгуливал на детской площадке.

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