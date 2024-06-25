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В Днепре троллейбус №12 будет временно курсировать по-другому

Сегодня 06:51
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Сегодня, 25 июня, троллейбус №12 сменит маршрут.

Новости Днепра про В Днепре троллейбус №12 будет временно курсировать по-другому

Об этом сообщают в КП «Днепровский электротранспорт».

Троллейбус №12 будет курсировать по сокращенному маршруту до бульвара Славы без заезда в переулок Штабного. Кроме этого, отменяются остановки «Бакенская», «ж/м Победа-5», «просп. Героев» по ​​направлению к ул. Королевы Елизаветы II.

Такие изменения связаны с выполнением монтажа воздушной линии связи над контактной сетью по просп. Героев, и продлятся недолго — с 11:00 до 12:00 25 июня 2024 года.

Напомним, недавно мы писали, что несколько популярных электричек на Днепропетровщине возобновили движение. Также, продолжаются ремонтные работы на трамвайных путях на проспекте Леси Украинки — улица Степана Бандеры, в связи с этим общественный транспорт курсирует по измененному маршруту.

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