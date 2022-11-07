В Днепре трамваи No11 и No15 два дня будут завершать работу раньше

Об этом сообщает КП «Днепровский электротранспорт». Последние рейсы от конечных остановок:
Маршрут No11:
от железнодорожного вокзала — в 20:55;
от ДМЗ — 20:15.
Маршрут No15:
от железнодорожного вокзала — в 21:01;
от улицы Криворожской — 20:33.
Пожалуйста, учитывайте эти изменения при планировании ваших поездок.
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