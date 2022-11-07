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В Днепре трамваи No11 и No15 два дня будут завершать работу раньше

Сегодня 07:15
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7 и 8 ноября трамваи No11 и No15 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом трассы на Вокзальной площади.

Новости Днепра про В Днепре трамваи No11 и No15 два дня будут завершать работу раньше

Об этом сообщает КП «Днепровский электротранспорт». Последние рейсы от конечных остановок:

Маршрут No11:

от железнодорожного вокзала — в 20:55;
от ДМЗ — 20:15.

Маршрут No15:

от железнодорожного вокзала — в 21:01;
от улицы Криворожской — 20:33.

Пожалуйста, учитывайте эти изменения при планировании ваших поездок.

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