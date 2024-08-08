В Днепре трамваи №12 и №17 возобновляют движение по своим маршрутам, а №5 теперь будут ехать иначе

В Днепре снова есть изменения в движении трамваев.

В связи с досрочным завершением обкатки отремонтированных участков пути на пересечении просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры, с 11:00 трамваи №12, №17 возобновляют движение по своим маршрутам.

Также трамваи №5 изменяют схему движения в направлении УДУНТ и курсируют через ул. 128-й Бригады Теробороны – Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры. В направлении ж/м Западный – по своему маршруту.

Напомним, в Днепре планируют сузить тротуары по улице Сечевых Стрельцов.

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