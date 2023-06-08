В Днепре трамваи №1 закончат работу раньше 8 июня

В четверг, 8 июня, в Днепре трамваи №1 изменят график движения.

Об этом сообщает городскй совет Днепра.

Сегодня трамваи маршрута №1 от Университета науки и технологий в направлении Железнодорожного вокзала закончат свою работу раньше – в 21:28.

Изменения связаны с ремонтом пути по просп. Дмитрия Яворницкого в районе ул. Половицкой.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Всего на маршруты электротранспорта сегодня вышло 206 единиц подвижного состава.

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