В Днепре трамваи №1 закончат работу раньше 8 июня

Об этом сообщает городскй совет Днепра.
Сегодня трамваи маршрута №1 от Университета науки и технологий в направлении Железнодорожного вокзала закончат свою работу раньше – в 21:28.
Изменения связаны с ремонтом пути по просп. Дмитрия Яворницкого в районе ул. Половицкой.
Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Всего на маршруты электротранспорта сегодня вышло 206 единиц подвижного состава.
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