В Днепре трамваи №1, «Ретро» и некоторые троллейбусы изменят свое движение

В Днепре некоторые трамваи и троллейбус Б изменят свой маршрут.

Об этом сообщает официальный портал горсовета.

Сегодня, 10 августа, с 9.00 до 16.00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:

а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

б) Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

В связи с проведением работ по демонтажу аварийных конструкций дома по пл. Вокзальной году перенесена остановка трамваев №1, «Ретро» и троллейбусов «Б» и расположена в районе пл. Вокзальная, 2, — говорится в сообщении горсовета.

Остальные маршруты будут работать по расписанию выходного дня по своим привычным маршрутам.

Планируйте свои поездки с учетом перемен.

Недавно мы писали о том, что ретро-трамвай сошел с рельсов.

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