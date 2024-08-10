В Днепре трамваи №1, «Ретро» и некоторые троллейбусы изменят свое движение

Об этом сообщает официальный портал горсовета.
Сегодня, 10 августа, с 9.00 до 16.00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:
В связи с проведением работ по демонтажу аварийных конструкций дома по пл. Вокзальной году перенесена остановка трамваев №1, «Ретро» и троллейбусов «Б» и расположена в районе пл. Вокзальная, 2, — говорится в сообщении горсовета.
Остальные маршруты будут работать по расписанию выходного дня по своим привычным маршрутам.
Планируйте свои поездки с учетом перемен.
Недавно мы писали о том, что ретро-трамвай сошел с рельсов.
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