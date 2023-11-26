В Днепре трамвайные пути затопило водой

В Днепре ненастье продолжает мешать движению общественного транспорта.

Трамвайные пути затопило водой по маршруту №9.

Об этом сообщает Telegram-канал «Ну и Днепр».

11 сантиметров воды заметили на трамвайных путях по маршруту №9 в Днепре на участках улиц Трамвайной и Светлой, а также улицы Бердянской, — говорится в сообщении.

Движение по маршруту №9 вообще невозможно.

Напомним, что сегодня мэр Днепра предупреждал горожан о стихийном бедствии.

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