В Днепре трамвайные пути затопило водой

Трамвайные пути затопило водой по маршруту №9.
Об этом сообщает Telegram-канал «Ну и Днепр».
11 сантиметров воды заметили на трамвайных путях по маршруту №9 в Днепре на участках улиц Трамвайной и Светлой, а также улицы Бердянской, — говорится в сообщении.
Движение по маршруту №9 вообще невозможно.
Напомним, что сегодня мэр Днепра предупреждал горожан о стихийном бедствии.
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