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В Днепре трамвай №12 изменит свой маршрут

Сегодня 15:48
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В Днепре планируются изменения в работе трамвая №12.

Новости Днепра про В Днепре трамвай №12 изменит свой маршрут

С сегодняшнего дня трамваи №12 курсируют без дополнительного оборота по кругу, проезжая остановку «ул. Игоря Сикорского» в направлении площади Старомостовой.

Специально для этого коммунальщики обустроили новый маневровый участок пути и смонтировали два стрелочных перевода.

Новости Днепра про В Днепре трамвай №12 изменит свой маршрут

Изменения приведут к сокращению времени поездки в направлении центра.

Трамвай будет производить посадку и высадку пассажиров на одной остановке — в районе дома. 83-Д на ул. Михаила Грушевского, – говорится в сообщении.

Недавно мы писали о том, что по центру бывшего проспекта Гагарина в Днепре раньше ездил трамвай.

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