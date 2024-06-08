В Днепре трамвай №12 изменит свой маршрут

С сегодняшнего дня трамваи №12 курсируют без дополнительного оборота по кругу, проезжая остановку «ул. Игоря Сикорского» в направлении площади Старомостовой.
Специально для этого коммунальщики обустроили новый маневровый участок пути и смонтировали два стрелочных перевода.
Изменения приведут к сокращению времени поездки в направлении центра.
Трамвай будет производить посадку и высадку пассажиров на одной остановке — в районе дома. 83-Д на ул. Михаила Грушевского, – говорится в сообщении.
Недавно мы писали о том, что по центру бывшего проспекта Гагарина в Днепре раньше ездил трамвай.
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Козенко Антон
Автор:
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