В Днепре трамвай №12 сошел с рельсов у конечной остановки 4-го трамвая

Сегодня в Днепре трамвай сошел с рельсов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр».

Что стало причиной ДТП, не сообщается.

Сейчас движение по дороге затруднено в обе стороны.

На месте работают соответствующие службы.

Также сегодня есть и изменения в работе электротранспорта:

трамвай №5 в направлении ж/м Западный будет курсировать через ул. Степана Бандеры – пл. Старомостова — Железнодорожный вокзал — ул. 128-й Бригады Теробороны;

трамваи №12, №17 от пл. Старомостовой будут курсировать через Железнодорожный вокзал — ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Владимир Антоновича.

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