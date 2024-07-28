В Днепре трамвай №12 сошел с рельсов у конечной остановки 4-го трамвая

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр».
Что стало причиной ДТП, не сообщается.
Сейчас движение по дороге затруднено в обе стороны.
На месте работают соответствующие службы.
Также сегодня есть и изменения в работе электротранспорта:
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