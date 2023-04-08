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В Днепре террорист угрожал взорвать районные суды, больницы, мосты и метро

Сегодня 09:54
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За минувшие сутки на электронный адрес СБУ поступило письмо, автор которого сообщил о запланированной им серии мощных взрывов в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре террорист угрожал взорвать районные суды, больницы, мосты и метро

Аноним в своем сообщении заверил, что заминировал районные суды, больницы, мосты, вагоны метро на красной линии, и собирается их взорвать.

Об этом информирует пресс-служба горсовета Днепра.

На указанные террористом адреса выехали подразделения полиции и СБУ Днепропетровской области. Специалисты обследовали территории — взрывчатка обнаружена не была ни на одной из них. Сообщение о минировании, к счастью, оказалось ложным.

Напомним, статьей 259 Уголовного кодекса Украины определено, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, — наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

В случае, когда объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения, учебные заведения, или если это сообщение повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, — наказывается лишением свободы от 4 до 8 лет.

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