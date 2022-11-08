В Днепре сиделка задушила одеялом 41-летнюю женщину: что говорят в полиции

Жительница Днепра убила женщину за которой ухаживала.

Как рассказали в полиции, убийство произошло 6 ноября на улице Янтарной. 53-летняя женщина проживала вместе с 41-летней владелицей квартиры, которая нуждалась в помощи.

В тот день они повздорили и во время ссоры женщина накинула одеяло на голову владелицы квартиры и задушила ее. После чего злоумышленница скрылась с места преступления.

Позже женщину задержали полицейские. В настоящее время злоумышленницы сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

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