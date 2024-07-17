В Днепре света будет меньше: произошли изменения в графиках почасовых отключений

Произошли изменения в графике почасовых отключений света.

В Укрэнерго сообщили об изменениях в графиках почасовых отключений.

В среду 17 июля облэнерго применяют ограничения потребления электроэнергии в течение всех суток. Из-за аномальной жары прогнозируется значительный дефицит в энергосистеме.

В связи с жарой четыре очереди отключений начнут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут применены три очереди отключений.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключений, которые будут применяться в Днепре 17 июля. Предыдущие графики не актуальны.

Об изменениях в графиках абоненты ЦЭК могут узнать на официальном сайте или в Telegram-канале. В компании сообщили, что с 11:00 применяется отключение потребителей 6 очереди.

О очередях и группах отключений ДТЭК можно узнать в чат-ботах компании: Viber, Telegram.А также на официальном сайте.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.

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