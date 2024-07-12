В Днепре света будет еще меньше: произошли изменения в графиках отключений

Произошли изменения в графиках отключений.

В Telegram-канале Укрэнерго сообщили о том, что в связи с аномальной жарой потребление электроэнергии слишком высоко.

В связи с этим применять отключения 4 очередей одновременно будут с 14:00 до 24:00 — на два часа раньше и час позже предыдущего графика. В другие часы будут отключать свет трех очередей одновременно.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 12 июля свет будут отключать в течение всех суток: графики отключений для абонентов ЦЭК и ДТЭК.

За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. А список адресов можно получить на официальном сайте компании.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений абонентов ДТЭК, а также проверить отношение своего адреса проживания к определенной группе отключений можно в чат-ботах компании: Viber, Telegram.А также на официальном сайте.

Напомним, в Днепре создали новые графики отключений света. Кроме этого, недавно мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.

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