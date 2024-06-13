В Днепре сузят тротуары на некоторых улицах в центре города: причина

Тротуары планируют сузить с 8 июля по 8 ноября по улицам Херсонской, Святослава Храброго, Староказацкой, Андрея Фабра и переулку Ушинского. Там будут выполнять работы по прокладке кабельной линии.
Об этом стало известно из проекта решения исполкома Днепровского городского совета.
“Предоставить разрешение Обществу с ограниченной ответственностью электромонтажное предприятие “Элтик” на временное сужение тротуаров по ул. Херсонской, от дома. №5 к д.№9, переулок Ушинского, ул. Святослава Храброго, от ул. Андрея Фабра в пер. Ушинского, ул. Андрея Фабра, от дома. № 15 в дом. №27 и ул. Староказацкой, в районе дома. № 52, для выполнения работ по прокладке кабельных сетей электроснабжения с 08.07 2024 г. до 08.11. 2024″, – говорится в документе.
Вокруг зоны работ разместят забор с сигнальным освещением, установят временные дорожные знаки и организуют безопасный обход для пешеходов. По завершении ремонта также должны провести в порядок прилегающую территорию и тротуары.
Стоит отметить, что мэр города еще не подписал документ, поэтому он еще не вступил в силу.
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