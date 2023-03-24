Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре стая бездомных собак напала на ребенка

Сегодня 14:12
просмотров

Будьте осторожны!

Новости Днепра про В Днепре стая бездомных собак напала на ребенка

В Днепре стая бездомных собак напала на ребенка.

Об этом написала днепрянка Анна Старчевская в Facebook.

По ее словам, собаки поселились возле дома, они с чипами, но бросаются на людей. Сегодня на ее глазах они напали на ребенка.

К счастью, только повредили одежду.

Новости Днепра про В Днепре стая бездомных собак напала на ребенка

Подскажите, пожалуйста, что делать и куда обращаться, когда возле дома поселилась стая собак? – спросила Анна.

Ей посоветовали позвонить в КП «Зооконтроль».

Новости Днепра про В Днепре стая бездомных собак напала на ребенка

Алла Сердюк, которая живет в этом доме, отметила, что собак подкармливает «соседка с первого этажа», поэтому они и поселились во дворе.

Так будет продолжаться вечно, – подытожила женщина.

Новости Днепра про В Днепре стая бездомных собак напала на ребенка

На всякий случай оставляем контакты коммунального предприятия: 068-828-22-55, почта: [email protected]

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре стая бездомных собак напала на ребенкаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре стая бездомных собак напала на ребенкаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график
    Новости Днепра
    Сегодня 14:31
    Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график

    Передвижение на общественном транспорте – дело не всегда приятное, ведь…

    Жители Днепра смогут увидеть уникальный парад пяти планет: когда и как смотреть
    Новости Днепра
    Сегодня 14:07
    Жители Днепра смогут увидеть уникальный парад пяти планет: когда и как смотреть

    В Днепре можно будет наблюдать уникальный парад планет.

    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:38
    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Весна и осень – самые популярные времена года для покупки…

    Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды
    Новости Днепра
    Сегодня 12:37
    Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

    В пятницу, 24 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Последние новости

    Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график
    Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график

    Передвижение на общественном транспорте – дело не всегда приятное, ведь можно долго стоять на остановке, а потом ехать в забитой маршрутке. Чтобы пассажиры меньше стояли на остановке, в Днепре работает чат-бот с расписанием движения транспорта, есть приложения, где его можно…

    Сегодня 14:31
    просмотров
    Жители Днепра смогут увидеть уникальный парад пяти планет: когда и как смотреть
    Жители Днепра смогут увидеть уникальный парад пяти планет: когда и как смотреть

    В Днепре можно будет наблюдать уникальный парад планет.

    Сегодня 14:07
    просмотров
    В Днепре за сутки на свет появилось 20 младенцев: троих родили переселенки
    В Днепре за сутки на свет появилось 20 младенцев: троих родили переселенки

    Жизнь победит!

    Сегодня 13:30
    0
    просмотров
    В Днепре подростки разгромили двор детского сада (ФОТО)
    В Днепре подростки разгромили двор детского сада (ФОТО)

    В Днепре подростки терроризируют местный детсад.

    Сегодня 13:14
    просмотров
    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Весна и осень – самые популярные времена года для покупки или продажи автомобильной техники. Так говорят сами продавцы машин. Поэтому на авторынке в это время увеличивается количество предложений. Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит купить самую дешевую машину в Днепре и…

    Сегодня 12:38
    просмотров
    Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды
    Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

    В пятницу, 24 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 12:37
    1
    просмотров
    В Днепре резко похолодает: когда на город обрушатся дожди со снегом и мороз
    В Днепре резко похолодает: когда на город обрушатся дожди со снегом и мороз

    Синоптики удивили неожиданным прогнозом похолодания, которое накроет Украину и Днепр в ближайшее время.

    Сегодня 12:35
    просмотров
    Ищут свидетелей: на Днепропетровщине водитель наехал на 61-летнюю женщину на парковке «АТБ» и скрылся
    Ищут свидетелей: на Днепропетровщине водитель наехал на 61-летнюю женщину на парковке «АТБ» и скрылся

    В Каменском ищут свидетелей аварии, произошедшей два года назад.

    Сегодня 12:02
    просмотров
    В Днепре 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травму
    В Днепре 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травму

    Вчера, 23 марта, около 21:40 в полицию сообщили о несчастном случае на Набережной Победы, 48.

    Сегодня 11:41
    3
    просмотров
    Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди
    Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди

    В Днепре спасают котенка, которому перебили палкой лапку.

    Сегодня 11:18
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх