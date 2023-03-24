В Днепре стая бездомных собак напала на ребенка.
Об этом написала днепрянка Анна Старчевская в Facebook.
По ее словам, собаки поселились возле дома, они с чипами, но бросаются на людей. Сегодня на ее глазах они напали на ребенка.
К счастью, только повредили одежду.
Подскажите, пожалуйста, что делать и куда обращаться, когда возле дома поселилась стая собак? – спросила Анна.
Ей посоветовали позвонить в КП «Зооконтроль».
Алла Сердюк, которая живет в этом доме, отметила, что собак подкармливает «соседка с первого этажа», поэтому они и поселились во дворе.
Так будет продолжаться вечно, – подытожила женщина.
На всякий случай оставляем контакты коммунального предприятия: 068-828-22-55, почта: [email protected]
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак.
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