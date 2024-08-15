В Днепре стартовал набор в женский строительный батальон: как присоединиться

Женщины, живущие в Днепре, могут присоединиться к первому в Украине женскому строительному батальону.

В женский строительный батальон приглашают женщин-ВПЛ и днепрянок, которые потеряли работу из-за войны или хотят начать собственное дело в строительной отрасли. Обучение полностью бесплатное и начнется уже в сентябре. Курс продлится три месяца.

Об этом сообщили в Инспекции по трудоустройству.

Студенток научат работать с современными строительными материалами и технологиями. После завершения курса выпускницы смогут трудоустроиться в строительных компаниях города или создать собственное маленькое строительное предприятие. Последних научат регистрировать ФЛП, составлять бизнес-план и другие важные вопросы предпринимательской деятельности. Также будет предоставлен грант в виде строительных инструментов.

Как присоединиться к женскому строительному батальону

Записаться на курсы можно по номерам:

БУ «Пліч о пліч»: 066-389-02-05;

Инспекция по трудам и занятости населения Днепровского городского совета: 050-410-34-43.

Также можно прийти непосредственно в «Днепровское высшее профессиональное училище», расположенное на ул. Богдана Хмельницкого, 3А. Студентки из общин области на период обучения будут обеспечены проживанием в общежитии.

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