В Днепре стартовал набор в женский строительный батальон: как присоединиться

В женский строительный батальон приглашают женщин-ВПЛ и днепрянок, которые потеряли работу из-за войны или хотят начать собственное дело в строительной отрасли. Обучение полностью бесплатное и начнется уже в сентябре. Курс продлится три месяца.
Об этом сообщили в Инспекции по трудоустройству.
Студенток научат работать с современными строительными материалами и технологиями. После завершения курса выпускницы смогут трудоустроиться в строительных компаниях города или создать собственное маленькое строительное предприятие. Последних научат регистрировать ФЛП, составлять бизнес-план и другие важные вопросы предпринимательской деятельности. Также будет предоставлен грант в виде строительных инструментов.
Как присоединиться к женскому строительному батальону
Записаться на курсы можно по номерам:
Также можно прийти непосредственно в «Днепровское высшее профессиональное училище», расположенное на ул. Богдана Хмельницкого, 3А. Студентки из общин области на период обучения будут обеспечены проживанием в общежитии.
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