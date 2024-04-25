В Днепре стартовал набор в первые классы: какие документы необходимы

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что в этом году, как и в прошлом, для родителей будет действовать удобная система подачи заявлений в 1 класс — все документы можно подавать не только офлайн, но и в электронной форме.
Те родители, которые находятся за границей, могут предоставить документы по электронной почте в заведение, в которое планируют отдать своего ребенка. Переселенцы, у которых отсутствуют документы, могут подавать заявление в школу без предоставления указанных документов. Но, если родители не имеют оригинала свидетельства о рождении ребенка, руководитель учебного заведения должен проинформировать органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка или расположения и в дальнейшем этот документ им помогут восстановить, — говорится в сообщении.
В общем родители должны подать следующие документы:
Присутствие ребенка при подаче заявления о зачислении не является обязательным.
Отметим, на сегодня в 88 учебных заведениях, где есть укрытие, учатся около 4 тыс. дошкольников, которые получают соответствующие знания по подготовке к 1 классу. Также в 41 саду, где нет укрытий, организован образовательный процесс в группах кратковременного пребывания детей.
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