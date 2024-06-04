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В Днепре стадо коз выбежало на трамвайные рельсы

Сегодня 15:00
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Стадо коз остановило движение одного из местных трамваев Днепра.

Новости Днепра про В Днепре стадо коз выбежало на трамвайные рельсы

Видео с этим случаем распространилось в местных Telegram-каналах. По словам очевидцев, событие произошло сегодня, 4 июня, на улице Божевой. Стадо сельскохозяйственных животных выбежало на рельсы, в связи с чем трамваю пришлось остановиться и ждать, пока они отойдут.

Сотрудники решили не терять время и погладить коз. Зверьки довольно дружелюбно отнеслись к работникам и даже позволили им сделать селфи.

Процесс фотосессии долго не продлился – к стаду коз выбежала, вероятно, их владелица и быстро разогнала коз.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нашествие змей: причина и опасны ли они.

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