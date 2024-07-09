В Днепре ссора в магазине закончилась резней

В Днепре в магазине произошла резня.

Инцидент произошел 8 июля около 15:00. В полицию поступило сообщение о ранении 31-летнего горожанина на Мануйловском проспекте в Амур-Нижнеднепровском районе.

После ссоры в магазине злоумышленник ударил потерпевшего ножом и скрылся. Мужчина с тяжелой травмой обратился к врачам.

Сотрудники отделения полиции №1 Днепровского районного управления полиции отработали место совершения преступления и начали поиски нападающего. По результатам работы оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. Правоохранители изъяли у него орудие преступления – складной нож.

9 июля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины. За совершенное преступление мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: