В Днепре ссора в магазине закончилась резней

Инцидент произошел 8 июля около 15:00. В полицию поступило сообщение о ранении 31-летнего горожанина на Мануйловском проспекте в Амур-Нижнеднепровском районе.
После ссоры в магазине злоумышленник ударил потерпевшего ножом и скрылся. Мужчина с тяжелой травмой обратился к врачам.
Сотрудники отделения полиции №1 Днепровского районного управления полиции отработали место совершения преступления и начали поиски нападающего. По результатам работы оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. Правоохранители изъяли у него орудие преступления – складной нож.
9 июля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины. За совершенное преступление мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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