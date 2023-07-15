В Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной: ударил кухонным ножом в грудь

Вчера, 14 июля, в одном из домов в Новокодакском районе между двумя мужчинами произошла ссора, которая закончилась поножовщиной.

47-летний горожанин схватил кухонный нож и ударил им в грудь 36-летнего знакомого.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. А нападавшего задержали. На месте происшествия правоохранители изъяли орудие преступления – кухонный нож.

Позже следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

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