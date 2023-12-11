Сегодня, 11 декабря, в Днепре утро началось с пробок сразу на трех мостах.
Так, на Центральном, Амурском и Кайдакском мостах затруднено движение в направлении правого берега.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, во всех трех случаях причинами возникновения пробок стали незначительные ДТП. На месте работают правоохранители.
Учитывайте эту информацию и планируйте поездки заранее.
Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупредили жителей Днепра об опасности желтого уровня: детали.
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Все обстоятельства смерти горожанина будут устанавливать правоохранители.
Важная информация!
Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.