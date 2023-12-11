В Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня, 11 декабря, в Днепре утро началось с пробок сразу на трех мостах.

Так, на Центральном, Амурском и Кайдакском мостах затруднено движение в направлении правого берега.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, во всех трех случаях причинами возникновения пробок стали незначительные ДТП. На месте работают правоохранители.

Учитывайте эту информацию и планируйте поездки заранее.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупредили жителей Днепра об опасности желтого уровня: детали.

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