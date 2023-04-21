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В Днепре спасли военного, которому огромная опухоль в горле мешала дышать

Сегодня 17:28
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В Днепре помогли военному, которому мешала жить большая опухоль.

Новости Днепра про В Днепре спасли военного, которому огромная опухоль в горле мешала дышать

Об истории мужчины рассказали днепровские медики.

54-летний Сергей родом из Винницкой области, но в Днепре оказался из-за огромной опухоли в горле, которая мешала воевать. По словам медиков, мужчина с первого дня ушел на фронт вместе со своим сыном.

За свои заслуги военный получил две награды от президента – часы и орден «За мужество». Недавно из-за опухоли ротовой части глотки был вынужден прервать свою службу и отправиться в Днепр.

Теперь с ним все хорошо. Опытные хирурги провели уникальную операцию, во время которой трансоральным методом удалили новообразование, мешавшее дышать и воевать.

По словам медиков, мужчина просит врачей поскорее его выписать, что вернуться под Авдеевку, где его ждут побратимы и сын.

Настроение только одно – защищать Родину. Дома после благословенной победы ждут женщина Сергея и невеста сына, — рассказали медики.

 

Новости Днепра про В Днепре спасли военного, которому огромная опухоль в горле мешала дышать

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