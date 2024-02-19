В Днепре спасли ребенка, который наглотался психотропных таблеток

Родители, пожалуйста, будьте бдительны и внимательно следите за своими детьми!

На днях в Днепре произошло ужасное событие: ребенок наглотался психотропных таблеток.

Об этом сообщила в соцсети медик Татьяна Иванеха.

По ее словам, недавно на линию «103» поступил вызов — «ребенок съел несколько психотропных таблеток».

Медики оперативно прибыли на место и диагностировали у ребенка вялость и другие симптомы отравления. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу!

Родители, пожалуйста, будьте бдительны и следите за своими детьми, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи!

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