В Днепре спасли пса, который упал в колодец с канализацией

Вечером 8 октября одна из жительниц города гуляла со своей собакой на улице Гладкова.
Случайно пес упал в канализационный колодец.
На место происшествия выехали спасатели службы ГСЧС, которые с помощью лестницы и веревки спасли животное.
К счастью, собака не пострадала.Елизавета Бельмас
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