В Днепре спасли кошку, которая просидела на дереве четыре дня

Сотрудники КП «Днепровский электротранспорт» спасли кошку, которая просидела на дереве четыре дня.
Помогите, пожалуйста, снять кошечку с дерева, сидящего на уровне 4-5 этажей, – обратилась в Громадскую раду Днепра местная жительница Елена.
Как рассказала Елена, днепряне вызвали спасателей, чтобы те помогли бедному животному, но у них не нашлось достаточно высокой лестницы.
Служба 101 приезжали, но сказали, что могут снять только с уровня 3 этажа, – добавила она.
На помощь пришли днепровские транспортники. Сотрудники КП «Днепровский электротранспорт» прибыли на место, и, несмотря на темноту, нашли кошку, сняли ее и опустили на землю.
Почувствовав жесткую поверхность под лапами, кошка бросилась наутек.
Мы рады, что животное смогло сохранить силы и здоровье. Надеемся, что спасенная кошка уже дома. За спасение благодарим КП «Днепровский электротранспорт»! — говорится в сообщении.
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