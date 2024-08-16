В Днепре спасли кошку, которая просидела на дереве четыре дня

В Днепре спасли застрявшую на дереве кошку.

Сотрудники КП «Днепровский электротранспорт» спасли кошку, которая просидела на дереве четыре дня.

Помогите, пожалуйста, снять кошечку с дерева, сидящего на уровне 4-5 этажей, – обратилась в Громадскую раду Днепра местная жительница Елена.

Как рассказала Елена, днепряне вызвали спасателей, чтобы те помогли бедному животному, но у них не нашлось достаточно высокой лестницы.

Служба 101 приезжали, но сказали, что могут снять только с уровня 3 этажа, – добавила она.

На помощь пришли днепровские транспортники. Сотрудники КП «Днепровский электротранспорт» прибыли на место, и, несмотря на темноту, нашли кошку, сняли ее и опустили на землю.

Почувствовав жесткую поверхность под лапами, кошка бросилась наутек.

Мы рады, что животное смогло сохранить силы и здоровье. Надеемся, что спасенная кошка уже дома. За спасение благодарим КП «Днепровский электротранспорт»! — говорится в сообщении.

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