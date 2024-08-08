В Днепре спасают инспектора полиции из Запорожья, пострадавшего на фронте

В Днепре спасают тяжелораненого военного, которому оторвало ногу на фронте.

40-летний Михаил из Запорожья. До полномасштабного вторжения работал старшим инспектором полиции. На фронт ушел с первых дней войны. Недавно в одном из боев получил тяжелое ранение живота, взрывом оторвало ногу.

Сейчас Михаил находится в Днепре. Здесь ему совершили несколько операций. Об этом рассказал гендиректор медучреждения.

“Из родного Запорожья постоянно ждет друзей. Говорит, что ампутированная нога не должна стать помехой, чтобы продолжить службу в полиции. Я это люблю, во всем должен быть порядок. Я никогда не сломаюсь…”, – рассказал врач.

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