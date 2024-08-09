В Днепре спасают травмированного электрика, который упал со столба во время работы

С диагнозом: политравма. ЗЧМТ. СГМ, перелом бедра, перелом костей носа, ушиб грудной клетки травмированного мужчину доставили в павлоградскую больницу с последующей госпитализацией в специализированное учреждение города Днепра. Экстренная служба не устает призывать соблюдать технику безопасности и беречь свою жизнь! – сообщили медики.

38-летний мужчина занимался электрическими работами на столбе, но не удержался и сорвался с опоры, получив тяжелые травмы. Приехавшие на вызов фельдшеры оказали ему экстренную медицинскую помощь — обезболили пострадавшего и иммобилизовали его тело.

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