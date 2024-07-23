В Днепре спасают собаку, которую обессиленной выбросили в реку

В Днепре обессиленную собаку выбросили в реку соседи бывших владельцев животного.
Как рассказали волонтеры приюта «Друг», им прислали страшное фото – обессиленная овчарка, голова которой лежит на песке. Нашли животное в Днепровском районе. Все были в шоке от такой находки.
Первое, что пришло в голову – она уже не жива. Но собака дышала. Люди забрали ее на ночь домой. Сейчас она находится в клинике под нашей опекой. Это овчарка. Назвали Хильда, – рассказали волонтеры.
Хильду хорошо знают ее спасители. Раньше собака жила в частном доме, но после смерти хозяев их соседи на несколько месяцев забрали животное себе.
После их смерти соседи держали ее несколько месяцев закрытой в сарае. А когда она совсем была обессилена, и ее начали жрать черви, ее отнесли к воде, — рассказывает волонтер.
Сейчас Хильда в ужасном состоянии. Опарыши ее съедают. Она худая – просто скелет. Врачи, к которым отнесли собаку, постригли ее, выбрали опарышей и немного привели в сознание лекарствами и капельницами.
Волонтеры собирают средства на дальнейшее лечение и реабилитацию Хильды.
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