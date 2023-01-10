В Днепре спасают оставшегося зимовать на реке лебедя с травмой шеи

Жительница Днепра нашла возле реки неподалеку от своего дома больного лебедя. Птица не смогла улететь на зимовку со своей стаей из-за травмы шеи.

Об этом сообщает днепрянка Ольга Нарежная в Facebook.

Шея лебедя сильно деформировалась и практически не двигается. Истощенная птица нуждается в помощи специалиста.

Горожанка забрала пернатого к себе домой и ухаживает за ним. Сейчас птица находится в тепле и больше не голодает. В ближайшее время ее отвезут к орнитологу.

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