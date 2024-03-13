В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорника

Котика Мурчика нашли у помойки, где он медленно умирал. У животного серьезная травма головы и раздробленная челюсть. Зооволонтер Ольга Уманчик, которая взяла под опеку Мурчика, предполагает, что четырехлапого избили палкой или, ударили ногой в мордочку.
Среди челюсти огромная дыра, которая или прогнила, или образовалась вследствие травмы. В настоящее время Мурчик не может ни есть, ни спокойно спать. Помочь котику можно. Для этого необходимо провести операцию, во время которой прочистят раны и соберут кости. Без оперативного вмешательства животное обречено на медленную смерть.
Сейчас на лечение нужно более 14 тысяч гривен. В приюте таких денег нет, поэтому волонтер обращается к неравнодушным людям, которые помогут Мурчику оклигать.
В настоящее время котика обезболили, почистили гнойную рану на шею и дают антибиотики, чтобы потушили инфекцию.
Узнать подробную историю Мурчика можно ТУТ.
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Призначення “Благодійна допомога для котика Мурчика”
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