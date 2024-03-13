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  • В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорника

В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорника

Сегодня 12:08
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В Днепре в помощи нуждается котик Мурчик, которого избили и бросили умирать у помойки.

Новости Днепра про В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорника

Котика Мурчика нашли у помойки, где он медленно умирал. У животного серьезная травма головы и раздробленная челюсть. Зооволонтер Ольга Уманчик, которая взяла под опеку Мурчика, предполагает, что четырехлапого избили палкой или, ударили ногой в мордочку.

Среди челюсти огромная дыра, которая или прогнила, или образовалась вследствие травмы. В настоящее время Мурчик не может ни есть, ни спокойно спать. Помочь котику можно. Для этого необходимо провести операцию, во время которой прочистят раны и соберут кости. Без оперативного вмешательства животное обречено на медленную смерть.

Сейчас на лечение нужно более 14 тысяч гривен. В приюте таких денег нет, поэтому волонтер обращается к неравнодушным людям, которые помогут Мурчику оклигать.

В настоящее время котика обезболили, почистили гнойную рану на шею и дают антибиотики, чтобы потушили инфекцию.

Узнать подробную историю Мурчика можно ТУТ. 

INSTAGRAM МІНІ-ПРИТУЛКУ, ПІДПИСУЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ХВОСТИКІВ ТУТ
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
ВСІ СОЦ МЕРЕЖІ, РЕКВІЗИТИ МІНІ-ПРИТУЛКУ/ФОНДУ
https://mssg.me/fond_umanchyk_olga
Куратор міні-притулку +380732350370 Ольга
Карти міні-притулку для допомоги
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для котика Мурчика”

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Новости Днепра про В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорникаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорникаРусский

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