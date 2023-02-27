В Днепре спасают годовалого ребенка, который опрокинул на себя чашку с кипятком

У малыша ожог головы, шеи и туловища 2-й степени.

Сегодня, 27 февраля, в больницу Новомосковска доставили годовалого ребенка. У малыша ожог головы, шеи и туловища 2-й степени.

Об этом сообщает «Информатор».

Выяснилось, что ребенок подошел к столу, где стояла чашка с кипятком, и потащил ее. В результате чего опрокинул на себя горячую жидкость.

Позже младенца перевели в Днепр – в областную детскую больницу. Состояние ребенка оценивают как тяжелое.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге ребенок обжег лицо из-за неисправного устройства.

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