В Днепре спасают годовалого ребенка, который опрокинул на себя чашку с кипятком

Сегодня, 27 февраля, в больницу Новомосковска доставили годовалого ребенка. У малыша ожог головы, шеи и туловища 2-й степени.
Об этом сообщает «Информатор».
Выяснилось, что ребенок подошел к столу, где стояла чашка с кипятком, и потащил ее. В результате чего опрокинул на себя горячую жидкость.
Позже младенца перевели в Днепр – в областную детскую больницу. Состояние ребенка оценивают как тяжелое.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге ребенок обжег лицо из-за неисправного устройства.
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