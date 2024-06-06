В Днепре спасают артиллериста, которого тяжело ранило возле Часового Яра

Директор одного из медучреждений Днепра рассказал о спасении бойца из Тернопольской области, получившего сложное ранение возле Часового Яра.
Зовут раненого военного, которого спасают в Днепре, Николай. До ранения мужчина всегда был бодрым и спортивным. Присоединился к войску добровольцем еще в 2014 году. А затем в 2022 году, с началом нового этапа войны, присоединился к ВСУ вместе с сыном Евгением. Оба записались в ряды ВСУ артиллеристами.
«Сын Евгений – это мои глаза, мои мысли и мои мечты вместе с Украиной. Он всегда был рядом до ранения. Он лучше воюет, чем я», – говорит боец.
Николай получил ранение возле Часового Яра во время боя. Осколок в правом глазу, ожоги лица, взрывом поврежден правый локтевой сустав, артерию и нерв. Рукой и пальцами не мог совершить ни одного движения.
После удачных операций все пошло на лад.
Впереди восстановление, но уже появилась улыбка, движения пальцами и рукой, дающие полную надежду на выздоровление. Снется только тяжелые сны, как они вместе с сыном и ребятами прощаются с павшими. Самое тяжелое в жизни – извиниться, что не смогли уберечь, – рассказал Николай.
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