В Днепре спасают артиллериста, которого тяжело ранило возле Часового Яра

В Днепре спасли бойца из Тернопольщины.

Директор одного из медучреждений Днепра рассказал о спасении бойца из Тернопольской области, получившего сложное ранение возле Часового Яра.

Зовут раненого военного, которого спасают в Днепре, Николай. До ранения мужчина всегда был бодрым и спортивным. Присоединился к войску добровольцем еще в 2014 году. А затем в 2022 году, с началом нового этапа войны, присоединился к ВСУ вместе с сыном Евгением. Оба записались в ряды ВСУ артиллеристами.

«Сын Евгений – это мои глаза, мои мысли и мои мечты вместе с Украиной. Он всегда был рядом до ранения. Он лучше воюет, чем я», – говорит боец.

Николай получил ранение возле Часового Яра во время боя. Осколок в правом глазу, ожоги лица, взрывом поврежден правый локтевой сустав, артерию и нерв. Рукой и пальцами не мог совершить ни одного движения.

После удачных операций все пошло на лад.