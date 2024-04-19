В Днепре спасают 6-летнего мальчика, ранее считавшегося погибшим в результате ракетного удара

Врачи спасли 6-летнего мальчика, пострадавшего в результате обстрела Днепропетровщины. Информация о его гибели не подтвердилась, уточнил руководитель ОВА Лисак.
Ранее в ОВА и прокуратуре сообщалось, что на Синельниковщине погибли трое детей — девочка 14 лет и два мальчика 8 и 6 лет. Однако оказалось, что 6-летнего ребенка доставили в областную больницу, где медики сделав все возможное и невозможное, смогли спасти малыша.
Сейчас у малыша положительная динамика, говорят врачи. Пусть поправляется, — написал Лысак.
Однако информация о гибели 14-летней девушки и 8-летнего мальчика, к сожалению, подтвердилась.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов по Днепру и Синельниковскому району погибли 9 человек.
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